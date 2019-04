Amianto deteriorato sopra la frutta e la verdura al mercato: lavori attesi a giugno

Sono attesi per il mese di giugno i lavori di bonifica e demolizione di una tettoia in amianto al mercato ortofrutticolo, in via dei Gerolimini. Lo ha specificato l'assessore all'Ambiente, William Sanzani, rispondendo ad un question time presentato dal consigliere comunale e candidato sindaco del M5S, Daniele Vergini. L'assessore ha spiegato che il "progetto è stato redatto negli ultimi mesi e approvato dalla giunta il 18 dicembre scorso". Ci sarà una "gara di affidamento di lavori tra gli operatori specializzati" e l'inizio dei lavori è atteso per giugno. "Ci sono voluti ben quattro anni per avere lavori che richiedono solo 30mila euro - ha replicato Vergini -. E' un esempio di un'amministrazione che non funziona bene e che è stata troppo morbida sul pericolo amianto".

"Una mancanza di attenzione inaccettabile riguardo ai pericoli dell’amianto, che si aggiunge alle tante da noi segnalate in questi anni - aveva già ricordato Vergini -. Se i forlivesi, col voto di maggio, decideranno di mandarci alla guida della città una delle nostre priorità sarà proprio quella di una maggiore attenzione al rischio amianto. Abbiamo in programma tutta una serie di iniziative, a partire da un’informazione capillare alla cittadinanza sui pericoli e rischi per la salute connessi all’amianto. Fino ad arrivare ad una mappatura aerea tramite droni di tutto il territorio comunale, e il reperimento di appositi fondi europei per agevolare le bonifiche, anche a privati. Le soluzioni per affrontare la piaga dell’amianto esistono e anche le risorse economiche, quello che è mancato all’attuale amministrazione è la volontà e la capacità politica di farlo".