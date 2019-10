Anche Forza Italia Forlì a Roma per manifestare contro il governo "giallorosso"

Da Forlì e da Cesena per manifestare contro il governo dell'inciucio tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Anche una delegazione di Forza Italia Forlì, con la parlamentare Simona Vietina, ha partecipato sabato alla manifestazione del centrodestra a Roma. Partiti in mattina con un pullman dalla Romagna, gli azzurri forlivesi hanno incontrato in piazza San Giovanni anche Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.



"Con noi per far ripartire l'Italia, dando più soldi a chi lavora, agevolando le imprese e costruendo nuove occasioni di sviluppo. Questo il nostro slogan - esordisce Simona Vietina - La manifestazione di piazza, a cui anche il nostro territorio ha dato il suo importante contributo, ha lanciato un messaggio chiaro: questo governo deve andare a casa. La nota di aggiornamento al Def ha fugato ogni dubbio: il governo giallorosso è il governo delle tasse, l'esecutivo che vuole stritolare cittadini e imprese sotto una pressione fiscale ormai fuori controllo".

"Purtroppo torniamo a una concezione tipica della sinistra, che vede nella piccola e media imprenditoria, vera spina dorsale del Paese, il settore da demonizzare - prosegue l'esponente berlusconiana -. L'Italia ha bisogno di uno shock economico per ripartire, non di nuove tasse. Il centrodestra unito è l'unica alternativa possibile a questa maggioranza improvvisata e tenuta assieme solo da interessi di bottega e di poltrona: dobbiamo tornare al voto e lasciare agli italiani la possibilità di scegliere da ci farsi guidare. Forza Italia c'è, pronta a tenere alto il baluardo dei valori moderati e liberali, pronta a lavorare per una rinascita del Paese".