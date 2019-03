Anche i Socialisti appoggiano lo "sciopero per il clima" dei giovani

Anche i socialisti forlivesi aderiscono allo sciopero mondiale “Fridays for future” che anche a Forlì vedrà impegnati i giovani preoccupati delle variazioni climatiche indotte dall'uso dissennato delle risorse naturali, dall'inquinamento dell'aria e del suolo, dall'abuso sconsiderato del suolo tutte cause del riscaldamento globale della terra.

Spiegano Neo e Paolo Bertaccini per la Federazione Psi di Forlì: “L'aumento della temperatura della terra e le conseguenti variazioni climatiche non sono più una catastrofica previsione teorica di pochi studiosi, ma costituiscono una drammatica realtà che la globalizzazione dell'informazione in tempo reale mostra sempre con maggiore frequenza al mondo intero, sotto forma di inondazioni, siccità, scioglimento dei ghiacci polari, uragani e che costringono intere popolazioni a migrare in cerca di aree meno rischiose. I socialisti hanno piena coscienza che contro questo pericolo che sta correndo l'intera umanità occorre un forte impegno globale, dal quale nessun paese può chiamarsi fuori”.

“Bene ha fatto il presidente Mattarella ad alzare la sua autorevole voce con un preciso richiamo alla responsabilità di tutte le nazioni in questa battaglia che riguarda l'umanità intera e le cui maggiori vittime saranno proprio i nostri figli. Naturalmente, con la fiducia che nutriamo nella intelligenza umana, pensiamo che un ruolo significativo per affrontare la complessa situazione può e deve essere l'impegno personale nell'adottare comportamenti sempre più rispettosi della natura, sia nel campo privato che in quello pubblico. Ai pubblici amministratori compete una responsabilità specifica nell'adempimento del proprio mandato avendo sempre presente l'impatto che le loro scelte avranno rispetto all'ambiente che deve essere gelosamente conservato per il futuro dell'umanità”.