Anche il candidato sindaco Giorgio Calderoni sposa lo "sciopero per il clima"

Anche il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Giorgio Calderoni, sosterrà lo sciopero per il clima in programma venerdì a Forlì. "A nome personale desidero manifestare il mio sostegno e la mia simpatia per l’iniziativa promossa dalla giovane studentessa svedese Greta Thunberg che ha fissato per il 15 marzo lo sciopero globale per il clima, con lo scopo di sensibilizzare i governi di tutto il mondo circa il futuro del pianeta - esordisce il candidato sindaco -. Con la sua iniziativa, che coinvolgerà milioni di giovani in diversi paesi, Greta è l’esempio di come forza e determinazione pacifiche possano diffondersi oltre i confini e le ideologie in nome di un bene più grande: il futuro della terra".