Anche il comitato di Forlì-Cesena all'annuale Politicamp di Possibile

Si è concluso domenica a Reggio Emilia l'annuale Politicamp di Possibile, il partito fondato da Pippo Civati, cominciato venerdì sera. Anche il Comitato di Forlì-Cesena ha partecipato all'incontro, che quest'anno è stato organizzato come una vera e propria scuola di politica. Nell'apertura di venerdì sera, la segretaria di Possibile Beatrice Brignone e il co-segretario Andrea Maestri hanno parlato di opposizione e prospettiva, e sono state presentate le cinque campagne che il partito sta portando avanti, tra cui Giusta paga, Addio alle armi, Basta amianto.

Sabato relatori e partecipanti, aderendo all'appello di Arci, Anpi e Legambiente, si sono presentati in maglietta rossa e, sul palco centrale, si sono susseguiti diversi panel tematici: si è parlato di cooperazione e articolo 45, riders, partite Iva e piccole imprese, disuguaglianze, flat tax, economia circolare, donne al lavoro e in politica. Tanti gli ospiti intervenuti, come le parlamentari Laura Boldrini e Rossella Muroni, Lucio Cavazzoni, Misha Maslennikov di Oxfam e l'economista Leonardo Becchetti.

Ospite speciale di sabato sera, invece, è stato Pierpaolo Capovilla, fondatore de Il Teatro degli Orrori. Domenica mattina, infine, si è parlato di Europa e di futuro, anche in vista delle prossime elezioni europee: oltre alle europarlamentari Elly Schlein, Isabelle Thomas e Sia Keller, sono intervenuti Lorenzo Marsili di Diem25, Enrico Panini di DemA e la giornalista Antonella Rampino. Tanti i temi toccati, tante le proposte concrete presentate, lungo e reale lo sguardo con cui lo si è fatto, sempre con l'obiettivo di fare una politica che alla protesta accompagni sempre una proposta, con l'obiettivo di costruire giorni migliori.