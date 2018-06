Anche la Cgil al presidio delle associazioni dei migranti

La Cgil sostiene e aderisce al presidio delle associazioni dei migranti (Forlì Città Aperta, Casa Madiba Rimini, Romagna Migrante Cesena e Refuges Welcome Ravenna) in programma sabato mattina alle 10.30 davanti alla Prefettura. Il sindacato spiega di aver "sempre creduto e sostenuto che l'immigrazione è un fenomeno strutturale e come tale va gestito e governato. La storia ci insegna che le persone si sono sempre spostate e mobilitate da un Paese all'altro alla ricerca della pace, del benessere e della libertà. In un epoca di globalizzazione come questa, dove la mobilità di capitale e delle merci sono super garantiti, non è praticabile né moralmente accettabile impedire la mobilità della persone".

"Un Paese come il nostro che ha visto e vede tutt'ora milioni di nostri cittadini/lavoratori in giro per il mondo, non può chiudersi in se stesso nel nome della paura, dell'intolleranza e della indifferenza, nei confronti delle persone che per motivi di guerre, di povertà e di conflitti lasciano i loro paesi per cercare rifugio nel nostro Paese - prosegue la Cgil -. Il Governo Nazionale ed il Governo Locale come le Istituzioni tutte hanno il diritto e il dovere di creare ed individuare degli strumenti operativi e pratici che garantiscano la buona prassi in termini di accoglienza ed integrazione nel tessuto socio economico e culturale del Paese".

"Per questo crediamo che la soluzione non sia l’ipotesi sovranista e isolazionista proposta da questo Governo in cui viene meno il principio di solidarietà ed umanità figlio della nostra storia - conclude il sindacato -. Il riconoscimento reciproco, la diversità e il percorso di integrazione nel rispetto delle leggi e la garanzia dello stato di diritto sono percorsi certi per creare una comunità coesa, multiculturale e solidale".