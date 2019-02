Elezioni, Bertani a Salotto blu: "In Emilia Romagna il potere cambierà"

"La parabola regionale e romagnola del Pd mi pare giunta al termine". A dirlo negli studi di Salotto Blu è Andrea Bertani, consigliere regionale eletto dal Movimento Cinque Stelle. L'esponente pentastellato è stato ospite della trasmissione a cura di Mario Russomanno, che andrà in onda giovedì alle 23.15, facendo il punto sulla situazione politica locale.

"Si registra ovunque voglia di alternativa dopo settanta anni ininterrotti di potere detenuto da una sola parte politica - afferma Bertani -. Il nostro Movimento presenterà liste autonome in Regione e nelle principali città, oltre che in diversi piccoli Comuni. Non ci saranno intese locali tra noi e la Lega, ci unisce un contratto di Governo nazionale, ma restano ben evidenti le differenze e le distinzioni".