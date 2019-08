"Angeli e demoni", s'insedia la commissione regionale d'inchiesta: c'è anche Massimiliano Pompignoli tra i componenti

Si è insediata venerdì la Commissione regionale d’inchiesta sul circuito degli affidi in Emilia-Romagna. Tra i consiglieri che ne fanno parte, sul fronte delle opposizioni, c’è anche il leghista Massimiliano Pompignoli che, anche a Forlì, si è fatto portavoce della necessità di “fare chiarezza sul sistema della tutela dei minori in Emilia-Romagna. "È un onore e una grande responsabilità poter far parte di questa commissione - dice l'esponente del Carroccio -. Lo è in quanto rappresentante delle Istituzioni ma anche e soprattutto nella veste di padre. La Lega è stata la prima forza politica in Regione a chiedere l’istituzione di quest’organo ispettivo. A spingerci in questa direzione è stata la volontà politica di agire responsabilmente, senza paura, per tutelare l'interesse dei minori e l'immagine di tutti quegli assistenti sociali che operano nella legalità e nel rispetto dei diritti dell'infanzia".

"Vogliamo alzare il sipario e fare luce dove altri hanno taciuto - conclude Pompignoli -. Lo faremo con profondo senso del dovere e rispetto per le parti in causa. L’auspicio è che in questo difficile e delicato percorso, tutte le forze politiche regionali collaborino senza riserve o pregiudizi. Cosa che la Lega farà per prima".