Anniversario della Marcia su Roma, Di Maio: "No all'apologia di fascismo"

Con i deputati Emanuele Fiano e Andrea De Maria il parlamentare Marco Di Maio ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno sulla manifestazione che si svolgerà a Predappio il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. "Nella piena garanzia per tutti della libera espressione delle proprie opinioni, la legislazione vigente e la stessa Carta Costituzionale, proprio a tutela delle libertà democratiche che hanno le loro radici nell'antifascismo, vietano la ricostituzione in qualsiasi forma del disciolto Partito Fascista e l'apologia di fascismo - afferma Di Maio -. Abbiamo chiesto al ministero cosa ne pensi e se intenda dare indirizzi operativi alla Prefettura e alla Questura per evitare queste manifestazioni".