L'Anpi di Forlì-Cesena chiede una piazza per festeggiare la Liberazione di Predappio

Il 28 ottobre cadono due ricorrenze: l'anniversario della marcia su Roma (1922) e quello della liberazione di Predappio (1944). "Sono coincidenti ma, con tutta evidenza, antitetiche - esordiscono il presidente provinciale Miro Gori, quello comunale di Forlì, Lodovico Zanetti e il responsabile della sezione di Predappio, Luigi Lolli -. La prima ricorda il tragico inizio di una dittatura, la seconda - pur se da un punto di vista locale, anche se si tratta del luogo natale di Mussolini - la cacciata della stessa e più in generale del nazifascismo. L'Anpi della provincia di Forlì-Cesena insieme all'Anpi della provincia di Rimini, e in accordo con i propri iscritti di Predappio e l'Arci locale, chiama i democratici e gli antifascisti a festeggiare la ricorrenza della Liberazione dai nazifascisti".

"La manifestazione, che si chiuderà in serata con una “tagliatella antifascista” nel circolo dell'Arci testé citata (i dettagli nel volantino allegato), sarà aperta nel pomeriggio da uno spettacolo intitolato Cantiamogliele in cui si esibiranno cori provenienti da tutta Italia in canti popolari, di protesta, partigiani e antifascisti - aggiungono -. Ma non basta. Quest'anno l'Anpi provinciale di Forlì-Cesena ha chiesto l'intervento dell'Anpi nazionale per la giornata del 28 ottobre che vede una marea di fascisti e di nostalgici convergere a Predappio in spregio della Costituzione e delle leggi della Repubblica per manifestare in favore del fascismo. L'Anpi nazionale, come riportato dai media nei giorni scorsi, ha chiesto alle autorità competenti che in base alle leggi repubblicane tale sfregio sia impedito.

Da parte sua, inoltre, l'Anpi provinciale ha domandato alle stesse autorità di poter utilizzare una piazza della cittadina romagnola per i cori convocati in Cantiamogliele. Non solo. Invita i democratici e gli antifascisti a deporre singolarmente un fiore sul monumento ai caduti della Resistenza in Predappio (che si trova nel giardino del Palazzo Comunale)".

Le iniziative: anche la "tagliatella antifascista"

Sono diverse le iniziative organizzate per la liberazione di Predappio dal fascismo, dalla presentazione del volume di Claudio Visani "L'eccidio dei martiri senza nome" che si terrà il 20 ottobre alle 17 nella sala di Dioniso a Casa Saffi, a Forlì, alla "tagliatella antifascista", a Predappio, nella serata del 28 ottobre. La "tagliatella antifascista" si terrà nel locale circolo Arci, preceduta da "Cantiamogliele", seconda rassegna di cori antifasciti. Si tratta didue iniziative che nascono in collaborazione con l'Anpi riminese. Il presidente provinciale Gori ha inoltre illustrato le azioni che l'Anpi nazionale ha messo in atto, chiedendo al prefetto "di vietare la manifestazione del 28 ottobre di forze di estrema destra, per commemorare l'anniversario della marcia su Roma, in spregio dai valori costituzionale e delle leggi vigenti. In conclusione, segnalando l'apertura della sezione di Predappio, che fa seguito a quella di Cesenatico, i membri dell'Anpi hanno invitato i cittadini a intervenire, numerosi alle tre iniziative e non solo. Invita tutti i democratici e gli antifascisti a deporre singolarmente un fiore sul monumento ai caduti della Resistenza in Predappio (che si trova nel giardino del Palazzo Comunale)".