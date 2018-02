Anpi, iscritti in crescita nel 2017: al via la nuova campagna di tesseramento

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia organizza sabato dalle 15, nella sede di via Albicini 25, la giornata del tesseramento. Si tratta, spiega il presidente dell'Anpi forlivese, Vico Zanetti, di "una giornata che segna l'inizio ufficiale della campagna di tesseramento 2018, che parte sotto i buoni auspici dei risultati di quella dello scorso anno, che, ha visto aumentare i tesserati, arrivando a quota 248 iscritti, con un trend in crescita, che vede una decina di tessere in più rispetto al 2016, e 48 nuovi iscritti".

Per Zanetti il dato "è frutto di una maggiore attenzione all'antifascismo, divenuto purtroppo sempre più attuale, a causa della presenza di associazioni che si richiamano a quel periodo buio della nostra storia, ma, soprattutto, all'impegno di tante compagne e compagni, nel coinvolgere nell'associazione più cittadini possibili. Conclude Zanetti:" Vi aspettiamo, sabato, per conoscerci meglio, confrontarci, e costruire insieme un paese migliore. Ricordando i nostri martiri, come i ragazzi di via Ripa o i caduti del battaglione Corbari, e della Brigata Garibaldi, e perchè non succeda mai più che quel passato ritorni".