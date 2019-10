Aperte le iscrizione all'Albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio

Fino al 30 novembre è possibile presentare domanda per l'iscrizione all'Albo degli Scrutatori e fino al 31 ottobre domanda per l'iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio. Le domande devono essere consegnate personalmente all'Unità Elettorale del Comune di Forlì (Piazzetta della Misura, 5) oppure possono essere spedite, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, via posta o via fax (0543 712339). L'iscrizione ad ogni albo rimane valida finchè risulta lo stato di elettore nel Comune, a meno che non venga richiesta personalmente la cancellazione: non è quindi necessario ripresentarla ogni anno.

Iscirzione Albo degli Scrutatori

Per poter svolgere la funzione di Scrutatore di seggio elettorale, è necessario essere inseriti nell' Albo Unico delle persone idonee all' ufficio di Scrutatore depositato all'Ufficio Elettorale del Comune. Per essere inseriti nell'Albo occorre presentare domanda su apposita modulistica. Tutti gli anni, entro il mese di ottobre, il Sindaco, con un manifesto da affiggere all' Albo Pretorio del Comune, e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell' Albo di persone idonee all' ufficio di Scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre. Le domande pervenute vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale, la quale, accertato i requisiti dei richiedenti, inserisce i nominativi nell'Albo (che approva entro il 15 gennaio di ogni anno).

L'iscrizione rimane valida fino a che non venga richiesto personalmente la cancellazione dall'albo. Non è quindi necessario ripresentarla ogni anno. In occasione di ogni consultazione elettorale, la Commissione Elettorale Comunale, procede mediante sorteggio, alla nomina degli Scrutatori necessari alla costituzione degli Uffici Elettorali in ciascuna sezione e alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli Scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni di seggio, per grave impedimento debitamente certificato. La scelta viene effettuata, nel periodo compreso tra il 25esimo e il 20esimo giorno antecedente la data della votazione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Unità Elettorale del Comune di Forlì (Piazzetta della Misura, 5) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17 oppure telefonare allo 0543 712864.

Iscrizione Albo dei Presidenti di seggio

Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell' apposito Albo. Per essere inseriti nell'Albo occorre presentare domanda su apposito modulo nel mese di ottobre. Una volta presentata la domanda si rimane inseriti nell'albo fino a richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, non è quindi necessario ripresentare la domanda ogni anno.

Accertati i requisiti, il responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale comunica i nominativi dei candidati alla cancelleria della Corte d' Appello.