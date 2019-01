Congresso Pd, i sostenitori di Zingaretti: "Dobbiamo ricollocarci nella società italiana"

"Dobbiamo ricostruire un rapporto di fiducia con gli elettori partendo dalla capacità di rappresentanza per diminuire le disuguaglienze". Ci sono anche il segretario territoriale del Pd, Valentina Ancarani, l'assessore al Welfare Raoul Mosconi e l'ex sindaco Roberto Balzani tra coloro che sostengono la candidatura del governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a segretario nazionale del Pd. "Il prossimo congresso del Pd rappresenterà certo il processo per l’elezione del segretario, ma è soprattutto la pronta ripresa di una battaglia politica che è sociale e culturale", viene sottolineato dal comitato “Piazza Grande – Forlivesi per Zingaretti”.

"Nicola Zingaretti e i suoi comitati di Piazza Grande, infatti, perseguono un obiettivo apparentemente semplice ma molto potente: prima le persone, per realizzare un nuovo modello di società̀ - viene aggiunto -. Il 3 marzo vogliamo cambiare il Pd per cambiare l’Italia, per farlo è però necessario ricostruire il Partito aprendo una nuova stagione di idee e di volti, di interpreti capaci di mettere la parola fine al tempo dei conflitti e dei trasformismi tutti interni. Là fuori un mondo intero attende che il Pd batta un colpo ed affronti la sfida da protagonista".

"Abbiamo subito una sconfitta elettorale storica, che ha segnato la fine di un ciclo politico - viene ricordato -. Non possiamo far finta che nulla sia successo e puntare il dito contro gli elettori che non ci hanno capito. Dobbiamo ricostruire un rapporto di fiducia con gli elettori partendo dalla capacità di rappresentanza per diminuire le disuguaglienze. La disuguaglianza è uno dei principali problemi odierni, con cui ogni Governo deve misurarsi".

"In Italia, a differenza del resto d’Europa, la disuguaglianza nella distribuzione del reddito è aumentata, la mobilità sociale ascendente è da tempo bloccata, fa sempre più la differenza nascere in una famiglia ricca o povera, uomo o donna - viene rimarcato -. Avere sottovalutato i contraccolpi di tutto questo e i sentimenti che essi generano, ha contribuito alla percezione di un Partito lontano dai cittadini ed ha messo in crisi i valori più̀ profondi di una sinistra ormai frammentata che rischia di essere politicamente irrilevante".

L'obiettivo è "cambiare e colmare la distanza che abbiamo messo tra noi e gli elettori. Dobbiamo ricollocarci nella società italiana, rendendo immediatamente chiara e comprensibile la nostra idea di paese e di futuro, a fianco delle persone. Dobbiamo tornare ad un vero riformismo come pratica democratica di armonizzazione delle disuguaglianze. Dobbiamo riconoscere l’urgenza di una vera ricerca, durante e dopo il congresso, delle innovazioni necessarie a ricostruire un partito aperto, inclusivo, in cui le persone trovino legittimamente il proprio spazio di espressione, in cui il merito, il talento, l’esperienza, le idee vengano prima della fedeltà a questo o a quel capo.Non possiamo attendere oltre: dobbiamo vincere questa sfida insieme a Nicola Zingaretti, per cambiare il Pd e salvare l’Italia".

I firmatari dell'appello

Ancarani Valentina

Aversente Veronica (Area comunicazione)

Balzani Roberto

Bandini Marco

Barbiero Raffaele

Benini Eugenia

Benvenuti Andrea

Bertozzi Andrea

Betti Beatrice

Boattini Luca

Bonazzi Del Poggetto Mariaserena (Referente Giovani e Università)

Bongarzone Lucia (Portavoce)

Cattani Flavia (Area comunicazione)

Celli Marco

Colonna Massimiliano

Conficconi Luca

Dattoli Antonio

Fabbrica Mauro

Fantini Massimiliano (Referente Valle del Bidente)

Farneti Loris

Favalli Tamer

Fellini Chantal

Flamigni Pierluigi

Folegatti Luigi

Garavini Maurizio

Gaspari Dario (Area comunicazione)

Ghetti Fiorenzo

Gramellini Alda

Gramellini Marta

Hafi Alemani Soufian (Referente Giovani e Università)

Lombardi Enrico

Lombardi Michele

Lugherini Piero

Mamudu Samantha

Mazzani Veris

Monti Tino

Mosconi Raoul

Palareti Dino

Rabiti Francesco (Referente Giovani e Università)

Ragazzini Paolo

Ricci Angelo

Rinaldini Elisa (Area comunicazione)

Rinieri Luca

Ronchi Aureliano

Sansavini Luigi

Senzani Giovanni

Tadolini Martino

Taioli Eraldo

Tomasini Franco

Turroni Theno

Vaccari Maria Teresa (Area comunicazione)

Valbonesi Daniele

Valtancoli Matteo (Area comunicazione)

Zanetti Lamberto

Zanetti Liviana

Zanotti Jacopo (Coordinatore)

Zanotti Walter

Zattoni Matteo (Area comunicazione)

Zavatti Maurizio