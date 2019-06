Ballottaggio, l'appello al voto di Calderoni: "Sarò il sindaco della Trasparenza, della Legalità, dell’Ambiente e del Sociale"

"Voglio essere il sindaco della Trasparenza e della Partecipazione". A pochi giorni dal voto Giorgio Calderoni lancia un appello ai cittadini perché vadano a votare domenica prossima. "E’ un voto importante che deciderà il futuro della città nei prossimi cinque anni, un futuro su cui si confrontano due visioni diverse sul modo di governare - esordisce il candidato della coalizione del centrosinistra -. Ho dedicato alla Legalità la maggior parte della mai vita è per questo voglio una città in cui la legalità si affermi in ogni aspetto. Una città della solidarietà e della sicurezza, in cui l’inclusione si accompagni al rispetto delle regole. Una città verde e sostenibile, e per questo voglio realizzare il parco dei tre fiumi e dotare Forlì di una cintura verde".

"Vogliamo una città dei diritti, della partecipazione e della collaborazione - prosegue Calderoni -. Vogliamo servizi sociali migliori per tutti, vogliamo un sindaco che governi in autonomia con competenza a partire dalla squadra degli assessori. In cima ai miei valori pongo la solidarietà e i diritti delle persone, la legalità e la trasparenza, l’antifascismo e la tutela dell’ambiente. Ora si sceglie il Sindaco, scegli il Buongoverno".