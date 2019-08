Approvato il decreto sicurezza bis, Morrone: "L'Italia è sempre più sicura"

Sul decreto sicurezza bis è intervenuto anche il sottosegretario forlivese Jacopo Morrone.“Approvato il decreto Sicurezza bis. Lo Stato è sempre più dalla parte della legalità. Con la Lega grandi passi in avanti sulla strada della sicurezza per gli italiani e con gli italiani. Aiuti alle forze dell’ordine, STOP ai finti salvataggi umanitari e STOP alle ong che violano i nostri confini e le nostre leggi”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia in un post su Facebook