Area giochi di Ca’Ossi, Costantini (Lega): "Parco lasciato a sé stesso"

“Giochi transennati da mesi perché pericolosi o rotti. E' questa la situazione in cui versa l’area bimbi del parco delle stagioni di via Curiel". La segnalazione è di Andrea Costantini, responsabile dei giovani leghisti romagnoli: "Piuttosto che perdere tempo nell’adozione di provvedimenti letteralmente inutili che vorrebbero deviare l’attenzione dei forlivesi dai veri problemi di questa città, la Giunta Drei dovrebbe interessarsi per sanare le gravi situazioni di degrado e insicurezza che si riscontrano in molte aree verdi del forlivese. Basti pensare, per fare un esempio, al vero e proprio cantiere nel parco delle stagioni del quartiere Ca’ Ossi dove l’area giochi è transennata da mesi perché pericolosa". "Basterebbe sostituire i giochi o aggiustarli e ridare così la possibilità e il diritto alle famiglie della zona di portare i propri figli al parco per farli divertire in sicurezza e serenità - conclude Costantini -, ma evidentemente il Sindaco è impegnato a fare altro e si è dimenticato di questo come di altri parchi. Lo sollecitiamo quindi a invertire la rotta e a dare una risposta concreta alle decine e decine di forlivesi che abitano in questo quartiere".