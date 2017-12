Arriva l'ok sul bilancio, Drei su Livia Tellus: "Cda basato su competenze"

I criteri di scelta del consiglio di amministrazione sono stati quelli "delle competenze, del lavoro e dell'esperienza". Il sindaco di Forli', Davide Drei, ha chiuso venerdì pomeriggio il dibattito in Consiglio comunale sul bilancio previsionale, approvato con 21 voti favorevoli e sette contrari, e relative delibere, facendo riferimento alla nuova governance della Holding Livia Tellus. "Ringrazio le persone per il coraggio", sottolinea: una ha gestito la nascita dell'Unione a 15; la seconda ha competenze sui temi di attivita' delle partecipate; la terza e' un'imprenditrice e coordina un quartiere. "Queste sono state le logiche". Dello stesso avviso l'assessore al Bilancio Nevio Zaccarelli: "Con 16.000 euro e tre componenti e' difficile avere Marchionne. E' stata presa una decisione- aggiunge- il resto lo decidera' chi prosegue". Nel merito del bilancio precisa che se il debito pubblico nel 2015 era di 102,5 milioni ora e' di 86,5; mentre sui derivati e sui mutui da estinguere tirati in ballo dal Movimento 5 Stelle c'e' una verifica costante. Sul fronte investimenti si e' passati dai 10,2 del 2014 ai 21 del 2018, con un avanzo da 10 milioni che si vedra' come utilizzare. La spesa corrente, prosegue, ha un aumento tendenziale per via degli 8,6 milioni di euro di fondo riserva e crediti dubbia esigibilita'. Tocca al collega alle Politiche sociali Raoul Mosconi ricordare che lo stanziamento aumenta di 450.000 euro. I 100.000 euro per i canoni agevolati, il fondo anticrisi da 50.000 euro, i 200.000 per il Dopo di noi. Sui Quartieri, infine, si mettera' mano al regolamento ma, avverte "e' pericoloso farne un uso politico. Serve una azione complessiva"

Il vicesindaco Lubiano Montaguti, da ultimo, mette in luce i diversi "piccoli passi" fatti, come la diminuzione del personale del 7%. Il Comune, elenca, per un'indagine dell'Universita' di Bologna e' quinto per solidita' finanziaria, quarto per qualita' e costo delle mense. Sul fronte economico arrivano segnali "positivi" su disoccupazione giovanile, cig, dati del centro per l'impiego. "La ripresa vera e propria non e' ancora iniziata, ma ci sono segnali di grande ottimismo". In questi anni di crisi, conclude il vicesindaco, "il Comune ha mantenuto, consolidato e sviluppato la qualita' dei servizi educativi, degli interventi sociali, con una attenzione particolare all'attivita' sportiva e culturale". Durante le votazioni vengono respinti tutti i nove emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle sulla rocca di Ravaldino; sul monitoraggio della biosfera, sull'ampliamento del tpl nel forese; sulla mobilita' elettrica, sulla microimprenditorialita' giovanile e femminile, sulla task force contro l'abusivismo, sul piccolo commercio nel centro storico, sul reddito di cittadinanza comunale, e sul microcredito alle Pmi del settore agroalimentare. (Fonte Dire)