"Art guerrilla" in piazza Saffi: i volti dei migranti sugli spazi elettorali

Azione di "art guerrilla" messa a punto nella notte a Forlì. Dieci simil-manifesti elettorali hanno occupato gli spazi delle affissioni predisposti per la propaganda del voto in vista del 4 marzo. Sono stati affissi in pieno centro, sui pannelli sistemati accanto a piazza Saffi. La serie "Vota per me" è un progetto del fotografo sardo Gianluca Vassallo, che in questi giorni sta coinvolgendo diverse città in tutta Italia. "Una provocazione per sensibilizzare l'opinione pubblica e i politici sull'integrazione, necessaria e vera - spiega il fotografo - come nelle storie che stanno dietro a questi volti. Ognuno di loro, Jasvir dall'India, Michael dalla Nigeria e Rahaman, che con la sua famiglia è venuto qui dal Banghladesh e Ali dal Pakistan, tifoso del Cagliari, ha da raccontare una storia di necessità, voglia di vita e di un nuovo inizio che hanno trovato qui, in Italia. Le azioni di art guerrilla sono partite dalla Sardegna, ma il rapido passaparola via email ha visto l'adesione di volontari in tutta la penisola che si stanno armando di colla, scopa e, dopo aver stampato i manifesti con i ritratti, messi a disposizione dall'artista, hanno iniziato a tappezzare gli spazi elettorali della propria città".