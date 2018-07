Articolo Uno - Mdp: Gessica Allegni eletta coordinatrice regionale

Jessica Allegni è la nuova coordinatrice regionale di Articolo Uno - Mdp Emilia Romagna. È stata eletta dalla conferenza regionale del movimento giovedì sera a Bologna alla casa del popolo di Corticella, alla presenza di 85 delegati provenienti da tutto il territorio emiliano-romagnolo. Già consigliere provinciale della provincia di Forlì Cesena e attualmente assessore al Welfare del Comune di Bertinoro, Allegni è stata candidata alla Camera dei Deputati alle scorse elezioni politiche nelle liste di Liberi e Uguali.

"Articolo Uno è nato per ricostruire le ragioni della sinistra, tornare a dare rappresentanza a chi l’ha persa - ha detto in apertura del suo intervento -. Ci siamo chiamati “movimento” perché immaginavamo fin dall’inizio la costruzione di un soggetto più largo capace di aprirsi a tutta quella parte viva e democratica della società, al mondo civico e intellettuale, che potesse aiutarci in una nuova elaborazione».

Durante l'assemblea di giovedì sera, oltre alla coordinatrice è stato eletto il nuovo coordinamento regionale composto da 29 persone, rappresentanti di tutta la regione. Una scelta arrivata dopo i 10 congressi territoriali di Articolo Uno - Mdp, che hanno eletto i nuovi organismi locali e approvato alcuni contributi al documento nazionale che sarà discusso la prossima domenica a Roma all'assemblea nazionale del movimento. Con le conferenze Articolo Uno - Mdp ha voluto dare il proprio contributo al percorso di costituzione di Liberi e Uguali.