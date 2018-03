Assemblea aperta del Pd forlivese, Ancarani: "Ripartire dall’ascolto e dai bisogni"

Un’analisi del risultato delle elezioni politiche del 4 marzo scorso, aperto a iscritti ed elettori del PD è in programma per lunedì 26 marzo nel Salone comunale a Forlì, a partire dalle 20. Il PD forlivese organizza un’assemblea a porte aperte per discutere dei risultati e delle prospettive per il futuro. Introduce il segretario territoriale del PD forlivese, Valentina Ancarani, coordina Carlo Spagnoli, presidente dell’Assemblea territoriale. Saranno presenti il segretario regionale del PD, Paolo Calvano e i parlamentari e senatori eletti sul territorio Dario Franceschini, Marco Di Maio e Stefano Collina. Il dibattito e gli interventi saranno aperti a tutti i presenti.



“Il 4 marzo il Pd ha perso assieme a tutta la sinistra, non ci sono mezzi termini. Chi ha vinto? Hanno vinto gli imprenditori della paura e della illusione – dichiara il segretario, Valentina Ancarani - Oggi dunque abbiamo due strade davanti: stare a guardare ed autoassolversi oppure reagire. Io non ho dubbi su quale strada debba intraprendere il popolo PD e tutti coloro che ancora credono nella stagione del riformismo e nella speranza di un mondo più equo, più inclusivo, più innovativo, più attento all’uomo e all’ambiente. Per gettare le basi bisogna iniziare a parlarne e ad ascoltare” - prosegue Ancarani. “Il mio quindi è un invito aperto e corale a tutti coloro che si riconoscono in questa visione e hanno idee da proporre e condividere. Deve essere un movimento graduale ma radicale. Partiamo dall'analisi della società, rivolgiamoci a coloro che ci hanno voltato le spalle, ascoltiamo, senza infingimenti, i loro bisogni. Da qui dobbiamo partire, per costruire assieme una nuova visione del paese”, conclude il segretario.