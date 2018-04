Post elezioni, Liberi e Uguali si riunisce in assemblea: "Motivazioni intatte"

Il Circolo Arci - Ronco, in viale Roma 344, ospiterà un'assemblea di Liberi e Uguali. L'appuntamento, in programma giovedì alle 20.30, avrà come principale tematica il "Risultato elettorale e prospettive del nostro movimento". "Ad ormai un mese dall’esito delle elezioni, quando ancora non sono chiari gli sbocchi del voto per il governo del Paese, invitiamo tutti, elettori, elettrici e simpatizzanti, preoccupati per il declino della sinistra nel nostro Paese, a discutere insieme perché crediamo che, nonostante il risultato negativo, le motivazioni per cui siamo nati rimangano intatte e perché riteniamo che le ragioni della crisi della sinistra si debbano affrontare in modo aperto, dando voce alle persone e costruendo insieme proposte capaci di ripristinare diritti, tutele, equità e giustizia sociale", viene evidneziato.