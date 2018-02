Attacco della Lega al sindaco: "Forlì è invasa dai mendicanti in centro e nei supermercati"

"Non solo supermercati e parcheggi, ma anche il centro storico di Forlì è diventato ‘patria’ di accattoni e mendicanti". A denunciarlo, è il consigliere comunale della Lega Nord, Daniele Mezzacapo, che sollecita il sindaco Drei ad assumere “provvedimenti seri per contrastare la diffusione del fenomeno". La Lega afferma di aver ricevute diverse lamentele e rimostranze dei cittadini.



“La presenza di mendicanti e personaggi molesti all’esterno dei plessi commerciali e nel centro storico forlivese è letteralmente fuori controllo. Sono sempre più numerosi gli accattoni che avvicinano e infastidiscono anziani e cittadini intimidendoli con violenza e imprecazioni. Mentre l’Amministrazione Drei “sta a guardare” – incalza Mezzacapo – queste persone la fanno da padrone”. Il consigliere della Lega chiede un “giro di vite, più poteri alla polizia locale” e “l’adozione di delibere sindacali in materia di sicurezza e decoro urbano per contrastare e debellare tutte quelle manifestazioni di accattonaggio, illegalità e abusivismo che minacciano il nostro territorio.”