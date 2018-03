Attive le telecamere nella ztl, la Lega: "E' il funerale del centro storico"

Il consigliere comunale della Lega Nord Daniele Mezzacapo definisce l’attivazione del nuovo strumento di rilevazione del traffico “il peggiore dei deterrenti. Non credo ci siano dubbi sul fatto che l’installazione di telecamere alle porte del nostro centro storico sfiduci chiunque dal procedere oltre e che l’effetto inevitabile di Mercurio sia il crollo vertiginoso degli accessi e la perdita di guadagni per i nostri commercianti”.

Il leghista non usa mezzi termini nel rivolgersi all’Amministrazione Drei: “io mi auguro che perlomeno il Sindaco e l’Ass.re Ravaioli abbiano la decenza di ‘concedere’ ai forlivesi la contestuale riduzione delle tariffe di sosta e la gratuità dei parcheggi il sabato. Diversamente possiamo celebrare in largo anticipo sulla tabella di marcia l’inevitabile funerale del centro storico di Forlì.”

Per Mezzacapo non esiste altro fine, a monte dell’installazione di Mercurio, di quello di “fare cassa dissuadendo contestualmente imprenditori ed esercenti dall’investire in attività e negozi in centro.” Con sempre meno cittadini che si recheranno in piazza Saffi per i propri acquisti e sempre più negozi sfitti, “il futuro di Forlì è pericolosamente segnato”.