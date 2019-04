Aule Valverde a mezzo servizio, Zattini: "E' la chiusura della cultura"

"Le aule studio Valverde devono tornare ad essere aperte, perché i nostri ragazzi hanno il diritto di avere degli spazi, come questi, aperti anche fino a mezzanotte per preparare gli esami". E' quanto ha affermato, attraverso un post pubblicato su Facebook, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Gian Luca Zattini. Il caso Valverde, aggiunge, rappresenta "la chiusura della cultura e di uno spazio di aggregazione dei nostri ragazzi. Tuteliamoli. Tutta questa burocrazia e lentezza che esiste da anni è una sconfitta per tutti".