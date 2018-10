Aule Valverde, il dissenso di Fratelli d'Italia: "Fondi per associazione di sinistra"

"Fratelli d’italia esprime il proprio dissenso nei confronti dell’amministrazione targata Pd che con una manovra di parte ha evitato la chiusura di del circolo Valverde, edificio gestito notoriamente da Koine associazione studentesca di estrema sinistra". E' quanto afferma il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia Davide Minutillo. "Sembrava - aggiunge - che i fondi per mantenere aperto il baraccone gestito dalla sinistra e utilizzato dal Pd negli anni per fare campagna elettorale non fossero più sufficienti e invece sono bastate alcune proteste dall’associazione di estrema sinistra appoggiate da qualche consigliere comunale di Leu, Pd e 5 stelle per fare scattare l’allarme, ed ecco che magicamente il comune ha reperito i fondi per finanziare l’attività politica dell’associazione".

"Abbiamo presentato un’interogazione per chiedere all'aministrazione comunale ed al sindaco Drei dove sono stati reperiti i fondi e quanto è stato erogato all’associazione - chiosa Minutillo -. Crediamo che i cittadini debbano essere informati in relazione a quante e quali risorse sono state tolte dal bilancio comunale per mantenerne aperta una succursale del Pd e della sinistra. Crediamo che i soldi che sono stati spesi potevano essere investiti in tanti altri servizi, utili alla città, invece il comune ha pefirito continuare a finanziare i propri ambienti. Come al solito vengono applicate due pesi e due misure perché mai sono state finanziate attività estranee agli ambienti di sinistra in questo modo. Aspettiamo una risposta al nostro question time in consiglio dal sindaco Drei e dal vice sindaco Montaguti perché su questa vicenda deve essere fatta chiarezza".