Autobus, Pompignoli sollecita la Regione: "Le famiglie vengano rimborsate dei mesi non usufruiti"

"La Regione rimborsi alle famiglie degli studenti titolari di un abbonamento annuale under 26 le due o più mensilità relative al servizio non usufruito a causa della sospensione delle attività didattiche, anche in considerazione della possibile non ripresa dell’anno scolastico". È questo l’appello lanciato dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli al presidente della Regione Emilia – Romagna, Stefano Bonaccini, e all’assessore con delega alla mobilità Andrea Corsini.

"Alla luce della situazione estremamente difficile che molti ragazzi e le loro famiglie stano affrontando a causa della prolungata sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, sarebbe auspicale che la Regione intervenisse per compensare – con un’azione di rimborso perlomeno parziale - la mancata fruizione da parte degli studenti dei servizi di trasporto pubblico scolastico", afferma l'esponente della Lega.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il discorso vale ancor di più per tutti quei ragazzi che non risiedono nei Comuni sede di Istituti scolastici superiori o per quelli dei piccoli paesi di montagna - conclude -. In un momento di così profonda difficoltà nel quale gli enti locali stanno cercando di fare il massimo per aiutare i propri cittadini, penso che la Regione, d’intesa con le aziende di gestione dei servizi di trasporto pubblico, debba fare la sua parte fornendo un sostegno reale alle nostre comunità".

Sostieni ForlìToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di ForlìToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: