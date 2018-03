Avolio nella Lega: "Io di destra, ero a disagio nel M5S pieno di persone di estrema sinistra"

E' entrato nel gruppo consigliare della Lega Nord uscendo dal Gruppo Misto. Dopo l'annuncio formale nell'assise di martedì pomeriggio Daniele Avolio, candidato sindaco del M5S nel 2014, poi uscito dal gruppo consigliare pentastellato nel 2015, spiega le sue motivazioni, che non sono solo politiche ma dovute anche ai riferimenti ideali. Lo spiega Avolio stesso: “La mia estrazione politica è sempre stata fin dalla mia giovane età quella a destra dell’arco costituzionale, tanto è che la mia permanenza nel M5S, formato prevalentemente da persone provenienti da una sinistra spesso estrema, mi creava un grande disagio, non tanto negli obiettivi programmatici, condivisibili da ogni forza politica che si reputi vicino ai bisogni dei cittadini italiani, ma dal fine politico da cui erano mossi e da chi erano mossi”.

E rivendica: “E non a caso la mia azione politica degli ultimi anni in consiglio comunale è stata improntata alle battaglie proprie della destra italiana, quella destra che si fa portavoce dei valori della famiglia, del lavoro come momento fondamentale dell’individuo, della difesa delle fasce di popolazione più deboli e delle donne, della affermazione dei principi della giustizia e della legalità , della salvaguardia dell’ambiente e delle politiche di walfare, e da ultimo ma non per ultimo sul problema dell’immigrazione che deve essere sostenuta da dettati normativi rigidi , incisivi e a tutela e salvaguardia del popolo italiano”.

Spiega Avolio: “Questi sono i cardini che hanno ispirato la mia personale scesa in politica nel 2014 e continueranno ad ispirare la mia permanenza ed azione politica nel gruppo Lega Nord e a sostegno del suo Capogruppo Consiliare Daniele Mezzacapo. In questo percorso che mi ha portato ad approdare al Gruppo Consiliare Lega Nord, non voglio tralasciare un pensiero ed un grazie per tutti quei consiglieri che mi hanno accolto nel Centro Destra Forlivese e hanno sposato in questi tre anni di permanenza al Gruppo Misto, importanti battaglie sulle legalità e la trasparenza di cui mi sono fatto sempre promotore e difensore”.

Ed ancora: “Infine ringrazio il Gruppo Lega Nord con le sue figure istituzionali apicali , Jacopo Morrone, Massimiliano Pompignoli, Daniele Mezzacapo e Andrea Cintorino, per avermi accolto in una formazione politica che oltre a coniugare obiettivi politici che vanno incontro alle esigenze del Paese si colloca in quella area politica che è propria della mia formazione culturale”.