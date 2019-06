Ballottaggio, aperitivo elettorale con Zattini e Ragni

Sabato alle 12, al ristorante "Le Querce", in via Ravegnana 472, si terrà un aperitivo elettorale gratuito che vedrà la presenza del candidato sindaco del centrodestra Gian Luca Zattini e del capogruppo di Forza Italia, Fabrizio Ragni. Nell’occasione residenti, cittadini e simpatizzanti potranno interloquire col candidato sindaco del centrodestra in vista del ballottaggio per l'elezione del sindaco di Forlì di domenica.