Ballottaggio, appello pro-Zattini dell'Ugl: "Il voto a chi ha sottoscritto le nostre proposte sindacali"

L’Ugl di Forlì lancia un appello pro Gian Luca Zattini in vista dell'imminente turno di ballottaggio, che vedrà il candidato del centrodestra opposto a Giorgio Calderoni (centrosinistra). Il segretario generale dell’Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice, auspica "che la scelta dei forlivesi possa ricadere su un candidato che sia espressione di novità e di reale cambiamento rispetto al passato. L’identikit ricade su un candidato aggregante, che abbia un approccio alla gestione amministrativa non viziato dall’ideologia e dai pregiudizi ma soprattutto espressione di garanzia per tutte le forze moderate e di centrodestra che realmente vogliono fornire alla città quella tanto desiderata e attesa "svolta".

"L'Ugl non è e non sarà mai "complice" di scelte politiche che antepongono gli interessi di una parte, gli interessi di chi serve un’ideologia, peggio se quella del passato, di chi si richiama con fierezza al comunismo, a quelli dell’intera collettività. A Forlì - ha dichiarato Lo Giudice - c'è bisogno di un sindaco competente in grado di mettere in sinergia istituzioni e categorie professionali del nostro territorio, c’è bisogno di una giunta che rappresenti una cesura col passato che sia in grado di occuparsi, dei pensionati, dei giovani, dei disoccupati, delle famiglie e delle imprese che vivono ancora gli effetti della crisi economica che ha seminato anche nella nostra città nuove povertà e disoccupazione".

Già prima del voto amministrativo del 26 maggio, l'Ugl aveva lanciato un appello all'unità del centrodestra, fornendo al candidato sindaco del centrodestra Zattini una piattaforma programmatica, sei proposte operative del sindacato che prevedevano l’attivazione di una Consulta comunale del lavoro aperta ai soggetti datoriali e sindacali, alle associazioni d’impresa e sociali; la creazione di un’Expo del Lavoro da tenersi due volte l’anno per favorire l’intreccio fra domanda e offerta di lavoro; la valorizzazione dei servizi comunali per potenziare il micro-credito e la creazione di nuove imprese; il completamento delle opere pubbliche strategiche incompiute o in fase progettuale; il potenziamento e l’ammodernamento del parco mezzi della Polizia Locale con l'assunzione di nuovo personale; e il ricorso alle guardie giurate per potenziare i servizi di vigilanza e controllo diurno o notturno nei siti a rischio furti o degrado".

"Zattini ha sottoscritto questa piattaforma, ne ha condiviso interamente le proposte e in caso di vittoria confidiamo che le inserisca fra le priorità del suo mandato amministrativo. Le proposte della Consulta comunale del lavoro e dell’Expo per favorire l’intreccio fra domanda e offerta di lavoro, in particolare, riteniamo che si debbano mettere in cantiere subito, per offrire un segnale di cambiamento alla città. E se Zattini vincerà il ballottaggio potremo dire a buon titolo che l’Ugl ha concorso al rinnovamento e rilancio della nostra bella Forlì", conclude Lo Giudice.