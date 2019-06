Ballottaggio, Biserna a Calderoni: "Se vuole vincere deve dire cosa farà"

Se il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Giorgio Calderoni, vuole vincere il ballottaggio col candidato del centrodestra, Gian Luca Zattini, deve indicare almeno cinque impegni che farà da sindaco, "rivolgendosi soprattutto, ma non solo, agli elettori del Movimento 5 Stelle". E' l'opinione dell'ex vicesindaco della giunta Balzani Gianfranco Biserna, secondo il quale Calderoni deve "dichiarare metà della sua squadra di governo, almeno i ruoli più importanti, e dare la certezza che nel complesso non ci saranno uomini di ieri e/o loro figli politici; e questo non l' ha fatto nessuno".

Inoltre deve "dichiarare che sulla partecipazione dei cittadini alle scelte fa sul serio ed accogliere quanto proposto dai 5 Stelle (Referendum facilissimi da realizzare con poche firme da raccogliere con obbligo di rispettare la volontà popolare "quasi" a quorum zero; sistema di petizioni popolari facile da utilizzare e impegnativo; campo decisionale specifico per i quartieri)". Per Biserna, Calderoni deve impegnarsi "per un dimezzamento degli oneri e delle incombenze per pratiche di imprese e privati di ogni genere con la creazione di un Ufficio Unico per le attività e opere dove tutto si porta e tutto si compie".

Tra i capitoli quello della sorveglianza di vicinato, "da assumere come primo impegno del Comune sulla sicurezza". Infine "dedicare i primi anni alla piena cura ed all' efficientamento dell'esistente; il resto viene dopo. Ce ne sono altri di punti, ma almeno questi li gridi a gran voce e qualcosa in più a suo favore succederà".