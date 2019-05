Ballottaggio, in tanti a rinnovare la tessera elettorale: ma i tempi di attesa sono contenuti

Il 9 giugno Forlì è chiamata al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco tra Gian Luca Zattini (centrodestra) e Giorgio Calderoni (centrosinistra). Al primo turno l'affluenza ai seggi per le comunali è stata del 68.38%. Fisiologicamente alla seconda chiamata al voto cala il numero dei votanti che si presentano alle urne. Ma agli uffici di Piazzetta della Misura si lavora a ritmo spedito per il rinnovo della tessera elettorale. Venerdì mattina, giorno di mercato, le code venivano smaltite in tempi particolarmente rapidi: prendendo il biglietto dal box automatico (sportello H, casella gialla), il tempo d'attesa di 36 persone è stimato in circa 22 minuti. Molto celere il rinnovo del documento, che avviene in circa 60 secondi. Gli sportelli di Piazzetta della Misura, 5 sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17. Sono previste aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale venerdì 7 giugno dalle 8.30 alle 18, sabato 8 giugno dalle 8.30 alle 18 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Voto assistito

Il Servizio Ambulatoriale per il rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti ed impediti fisicamente al voto che necessitano di accompagnatore, sarà effettuato presso gli ambulatori di Igiene Pubblica, Via della Rocca, 19 al Dipartimento di Sanità Pubblica (telefono 0543 733564) lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 giugno dalle 11 alle 12, mentre domenica 9 giugno dalle 9 alle 12. Gli elettori fisicamente impediti, muniti di tessera elettorale con l'annotazione del diritto al voto assistito, ai sensi della L. n.17 del 5/2/2003, possono accedere al voto con la semplice esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità.

Servizio trasporto ai seggi

Il Servizio Elettorale, al fine di facilitare agli elettori portatori di handicap/non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale, ai sensi dell'art. 29 c.1 della L. n. 104 del 2/2/1992, organizza un servizio di trasporto pubblico dentro il territorio comunale, cui si potrà accedere previa prenotazione telefonica allo 0543 712864, nei giorni che precedono l'orario di apertura dei seggi.