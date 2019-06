Ballottaggio, l'appello al voto di Forza Italia per Zattini: "Occasione storica per battere la sinistra"

Quella che si presenterà domenica sarà "un'occasione storica per battere la sinistra". Forza Italia rilancia un appello al voto agli elettori a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Gian Luca Zattini. I berlusconiani si preparano al ballottaggio e pensano al futuro. Il primo passo? Scegliere i tecnici giusti e porsi obiettivi immediati da portare a termine già nei primi 100 giorni. "Siamo qua per dire ai cittadini forlivesi che è ora di cambiare passo - sottolinea Fabrizio Ragni, coordinatore comunale di Forza Italia -. E domenica, prima di andare al mare, bisogna recarsi ai seggi per Zattini naturalmente" .

"È la prima occasione dal dopoguerra che ci vede realmente come possibili vincitori delle elezioni nella città di Forlì, già un'altra volta siamo arrivati al ballottaggio ma non siamo stati mai così vicini alla vittoria, possiamo realmente cambiare la nostra città - conclude Ragni -. Il fallimento della precedente amministrazione comunale è evidente: il sindaco non si è ricandidato, gli assessori si presentano in ordine sparso, le promesse elettorali non sono state mantenute. L'alternanza di un governo di destra alla precedente amministrazione di sinistra è doverosa, sono trascorsi troppi anni, è il momento di cambiare.” conclude Ragni.

Marco Catalano, candidato di Forza Italia, ha evidenziato come Zattini "rappresenti il candidato giusto per governare la città di Forlì in quanto ha maturato un'esperienza pluriennale in ambito governativo ottenendo ottimi risultati". "Zattini si basa sulla concretezza, per lui parlano i fatti. Il suo operato nel comune di Meldola è una garanzia indiscutibile". sottolinea Rosaria Tassinari, candidata di Forza Italia, che risponde inoltre "alle recenti accuse da parte della sinistra. Forza Italia è nato e rimarrà un partito moderato, vorrei smentire in questa sede le accuse di deriva di ultra destra".

"Solo fumo negli occhi per screditarci e scongiurare un esito del voto che riteniamo storico, ben più tangibile - nei voti e nelle premesse - rispetto all'unico ballottaggio che si ricordi a Forlì: quello di 10 anni fa quando si sfidavano Roberto Balzani e Alessandro Rondoni. Ma a percentuali di voto ribaltate. Questa volta il centrodestra parte da un quasi 46%% e il centrosinistra rincorre con il 37%", concludono i berlusconiani.