Ballottaggio, Mitesa Rusticali sceglie Zattini. Il candidato sindaco: "Mi ha trasmesso coraggio"

"So che Gian Luca a Meldola ha amministrato bene ed è stato amato dai cittadini. Parlando con lui di persona ho potuto riscontrare una grande determinazione e soprattutto progetti ambiziosi e lungimiranti per Forlì". A dirlo è Mitesa Rusticali che scende in campo per il candidato sindaco Gian Luca Zattini.

"Le parole di Mitesa mi riempiono di orgoglio - aggiunge Zattini -. La ringrazio perché, ascoltandola, mi ha trasmesso quel coraggio e quel senso di responsabilità civica che saranno le stelle polari del mio mandato. Parlando con la gente e incontrando le migliaia di cittadini in questa lunga campagna elettorale, moltissimi hanno ricordato Franco Rusticali come l’ultimo grande sindaco della città, colui che ha pensato e realizzato gran parte delle opere più importanti di Forlì".