Ballottaggio, Pompignoli (Lega) a Calderoni: "I nostri saggi sono i cittadini forlivesi"

"Non so come sia stato possibile sopravvivere fino ad oggi senza i magnifici sette di Calderoni". Ironizza così Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega Romagna, commentando le anticipazioni del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra circa una parte della giunta qualora venisse eletto al turno di ballottaggio di domenica che lo vede opposto al candidato del centrodestra Gian Luca Zattini.

"Per fortuna che c’è ancora tempo e che ai forlivesi ci ha pensato il candidato sindaco del Pdcon la costituzione di un organo collegiale, incentrato sulla disquisizione dei massimi sistemi e sull’origine del mondo - prosegue Pompignoli -. Stavamo aspettando proprio loro per voltare pagina. Per non parlare della mezza Giunta, con gente che ha mille incarichi, che gravita in mille brodetti e che dovrebbe rappresentare la discontinuità, il cambiamento. Assessori che nemmeno Calderoni conosce (riferendosi alla conferenza stampa trasmessa su Facebook, ndr) (Elena? Elisa? Non lo sa nemmeno lui. Insegnante di cosa? Dove? Bho, vedremo)".

"Ci volevano sette professoroni e una giunta che non rappresenta nemmeno il sindaco per questa città - continua l'esponente del Carroccio -. Sarebbe questa la ricetta di Calderoni e del Pd? Schierare un ventaglio di intellettuali da trincerare nei palazzi del potere per parlare del sesso degli angeli e delle mezze stagioni? Consiglio a questa gente un bagno di umiltà. Forlì non ha bisogno di tavole rotonde. Forlì ha bisogno di un sindaco che ascolti le persone e che agisca nel loro interesse. Senza intermediari o accademici. Perché i nostri saggi sono i forlivesi. Tutti, nessuno escluso".