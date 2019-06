Ballottaggio, Zattini: "Nella mia giunta ci sarà un assessorato dedicato alle imprese"

“Vogliamo un Comune vicino agli imprenditori, che agevoli gli investimenti e riduca i tempi di attesa per il rilascio di un permesso”: il candidato Sindaco Gian Luca Zattini interviene sul tema dello sviluppo e la sburocratizzazione della macchina amministrativa annunciando l’istituzione di “un assessorato dedicato esclusivamente alle imprese che lavori per snellire i procedimenti amministrativi e la filiera dei permessi. Vogliamo creare un Comune facile da ‘raggiungere’ e con cui i forlivesi riescano a dialogare in ogni momento. Potenzieremo l'URP, creando uno sportello evoluto che riesca a dialogare col cittadino sia nelle forme tradizionali di contatto diretto che attraverso i canali digitali per alleggerire il personale dalle incombenze più semplici. La priorità è quella di attrarre nuove imprese e nuovi insediamenti produttivi puntando sullo sviluppo delle filiere chiave del territorio, la nautica, il metalmeccanico e la meccatronica. Dobbiamo cambiare passo e risolvere uno degli ostacoli maggiori che i cittadini e le imprese sentono nella relazione col Comune, la burocrazia e la lentezza della struttura”.