Bancarelle abusive davanti ai supermercati, la Lega chiede più controlli preventivi

Bancarelle abusive allestite nei piazzali antistanti il Conad Stadium e la Coop Curiel. E' quanto segnalano Daniele Avolio, consigliere comunale della Lega e Andrea Costantini, responsabile dei giovani romagnoli più volte intervenuto sul tema dell’abusivismo commerciale. "Spiace dover constatare che alcune zone del nostro Comune sono ostaggio di questo sgradevole fenomeno - affermano gli esponenti del Carroccio -. Moltissime di queste bancarelle oltretutto, ‘sfoggiano’ prodotti contraffatti e alcune tra le griffe più rinomate del made in Italy".

"A questi abusivi - proseguono - si aggiungono i venditori di tappeti visti circolare per le vie del centro.” Per i due leghisti e il capogruppo del Carroccio Daniele Mezzacapo che nel prossimo consiglio comunale interrogherà la Giunta sull’emergenza, si tratta di "una sfacciata manifestazione di illegalità a cui l’amministrazione Drei dovrebbe sopperire disponendo controlli preventivi più efficaci e capillari. Non è troppo tardi, per il Sindaco, risvegliarsi dal torpore che lo attanaglia e fare qualcosa di costruttivo per il proprio Comune".