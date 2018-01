Banchetto di Forza Nuova, Liberi e Uguali: "Grave provocazione alla nostra città"

A seguito della notizia dell'intenzione della lista "Italia agli italiani", sotto le cui insegne militano formazioni di ispirazione neofascista come Forza Nuova e Fiamma Tricolore, di tenere un banchetto elettorale in piazza Cavour a Forlì, Liberi e Uguali di Forlì esprime la sua ferma condanna per una iniziativa che costituisce una grave provocazione per la nostra città, decorata con la medaglia d'argento al valor militare per il suo contributo alla lotta di Liberazione e insanguinata da numerose stragi di cittadini innocenti commesse dalle forze del regime hitleriano e del fascismo repubblichino.

Di fronte al ripetersi in varie parti del paese di parate e mobilitazioni di formazioni neofasciste spesso caratterizzate, come recentemente avvenuto anche nella nostra città, da violenze e aggressioni nei confronti di cittadini democratici, Liberi e Uguali riafferma anche l'urgenza di procedere all'approvazione dell'apposito regolamento comunale, proposto recentemente dal consigliere Zanetti, volto ad impedire lo svolgimento, sul suolo forlivese, di iniziative di partiti o associazioni di ispirazione fascista, razzista o omofoba, la cui presenza appare tanto provocatoria nei confronti del diffuso sentimento antifascista della nostra comunità quanto pericolosa sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico.

Inoltre Liberi e Uguali di Forlì intende anche farsi promotrice di una interrogazione al Ministro degli Interni in merito alla possibilità di avviare le procedure di scioglimento di formazioni come Forza Nuova o Fiamma Tricolore i cui programmi e azione politica appaiono in palese contrasto con le normative contenute nella XII Disposizione Transitoria e finale della Costituzione della Repubblica, la quale vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.