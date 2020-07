Bentivogli (Lega) elogia l'operato di Zattini: "Lavoro, impegno e ascolto saranno sempre le nostre priorità"

Il consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli, elogia l'operato del sindaco Gian Luca Zattini a poco più di un anno dalla sua elezione a primo cittadino di Forlì. Lunedì scorso il "Sole 24 Ore" ha pubblicato un'indagine che vede Zattini aumentare l'indice di gradimento dei forlivesi. L'esponente del Carroccio ha elencato i traguardi più importanti raggiunti dalla giunta di centrodestra: "Il corso di studi in Medicina fiore all’occhiello di qualsiasi ateneo nazionale; ’uscita dall’Unione dei Comuni, che permetterà al nostro capoluogo di poter finalmente gestire direttamente importanti servizi; l’assegnazione al “Ridolfi” del certificato di “aeroporto di interesse nazionale”, che permetterà allo scalo forlivese di riaprire i cieli; investimenti per 7 milioni di euro, che permetteranno agli impianti sportivi di essere a norma e rimettersi a nuovo; e delibere e varianti che metteranno in sicurezza, aumenteranno la residenzialità e riqualificheranno il patrimonio immobiliare di un centro storico da troppo tempo abbandonato a se stesso che, insieme a tanti altri progetti già stanziati, faranno della città Mercuriale una sicura protagonista in Romagna e non solo". "Lavoro, impegno e ascolto saranno sempre le nostre priorità, la soddisfazione dei forlivesi saranno le nostre soddisfazioni - conclude -. Immensamente orgoglioso di far parte dell’amministrazione del fare".

