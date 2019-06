Ballottaggio, il sindaco di Milano Beppe Sala scende in campo per Giorgio Calderoni: "Ha le idee chiare"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, scende in campo per Giorgio Calderoni. "Ha idee chiare ed ha una provenienza civica - esordisce -, ma saprà bene interpretare il ruolo politico. E’ una brava persona che ha fatto un lungo percorso e che si candida con un atto di generosità, ma soprattuto avendo le idee chiare su cosa fare". Sala in questi mesi ha avuto modo di seguire la campagna elettorale di Calderoni, e di confrontarsi con lui: "Personalmente credo che Forlì abbia bisogno di questo in questo momento: serenità, concretezza, esperienza.

Andate a votare, ma andate a votare per Giorgio".

