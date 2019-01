Bertinoro, il Pd risponde al Psi: "Commento di cattivo gusto"

"Crediamo che il centro sinistra debba dialogare di più di contenuti e meno di bandiere". È quanto afferma il segretario comunale del Pd di Bertinoro, Filippo Scogli, che ha preso "con rammarico" le considerazioni del PSI locale nelle parole del segretario Neo Bertaccini. Per Scogli si tratta di un commento "di cattivo gusto, perché teniamo a sottolineare che il primo cittadino , si è mosso in completa autonomia, comunicandoci la scelta con un minimo preavviso e per avere la nostra condivisione, anche noi avevamo avanzato proposte e persone, ma come più volte sottolineato da Fratto voleva qualcuno vicino alle deleghe specifiche che voleva dare al nuovo nominato, quindi la scelta del nuovo Assessore non è stata dettata da colori o appartenenze politiche ma dalla volontà di scegliere la persona che meglio possa interpretare il ruolo che è chiamato a ricoprire".

"Le persone che sono state proposte al sindaco, tra le quali quella avanzata dal PSI, presentano tutte un profilo interessante ma nessuna coniugava le capacità, le conoscenze, l'esperienza ed il coinvolgimento nella società civile e nel volontariato e il legame con il territorio quanto il neo assessore Federico Campori - prosegue -. La fiducia deve essere legata alle azioni e non alle singole scelte sulle persone, il nostro obiettivo è fare il meglio per Bertinoro e in questo siamo aperti a parlare e dialogare con tutti coloro che sono sinceramente interessati al bene del nostro comune".

Per Scogli, "Campori è la persona giusta per completare la squadra dell'Amministrazione e per portare avanti il nostro programma e la azione di governo. E per concludere crediamo che il centro sinistra debba dialogare di più di contenuti e meno di bandiere".