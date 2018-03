Biblioteca e "Giardini del Museo", Di Maio: "Ora accelerare sui cantieri. Grazie ai fondi ottenuti è possibile farlo"

"Con l'accordo da parte della Soprintendenza alle Belle Arti, il Comune di Forlì ha compiuto un decisivo passo in avanti per compiere investimenti attesi da molto tempo e per i quali si sono ottenuti finanziamenti fondamentali dallo Stato (e non solo). Opportunità che devono ora essere finalizzate avviando al più presto i cantieri". Lo afferma il parlamentare Marco Di Maio dopo l'annuncio dell'accordo tra Comune di Forlì e Sovrintendenza da parte degli assessori comunali Francesca Gardini ed Elisa Giovannetti, tema oggetto anche di diversi incontri e contatti col ministro Dario Franceschini (ultimo in ordine di tempo in occasione dell'inaugurazione della mostra al San Domenico).

"Il recupero di Palazzo Merenda - aggiunge il deputato - è possibile anche perché rientra tra i dodici progetti finanziati dal Governo con 8,3 milioni di euro complessivi. A ciò si aggiunge il milione e mezzo di euro fermo dal 2007 per il progetto 'Giardino dei Musei': soldi che rischiavano di andare perduti e che invece si sono recuperati grazie ad un proficuo lavoro col ministero cominciato tempo fa, anche con l'impegno dell'ex assessore Emanuela Briccolani, e che oggi trova una positiva finalizzazione frutto del lavoro degli assessori Gardini e Giovannetti". Secondo il parlamentare, rieletto dopo la vittoria conseguita sul collegio uninominale di Forlì-Faenza dove era candidato senza 'paracadute', "questo risultato dimostra ancora una volta che il gioco di squadra tra livelli istituzionali differenti funziona ed è la chiave, forse l'unica possibile, per ottenere risultati positivi per la città e il territorio".