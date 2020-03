Bignami: "Nessuna interferenza di Conad nel centro commerciale di via Pandolfa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Nel corso della conferenza stampa, svoltasi in data 19/04/2019 ed avente ad oggetto l'autorizzazione richiesta al Comune di Forlì per l'insediamento di un centro commerciale a Forlì, via Pandolfa, esprimendomi in ordine ai ritardi del suddetto Comune nella definizione del procedimento amministrativo ho tra l'altro affermato: "perché l'intervento doveva realizzare un atterraggio di volumetria per la realizzazione di un centro commerciale, da quanto mi viene detto, non è la questione in sè del centro commerciale, piuttosto che altro, anche se il fatto che si colloca a poche centinaia di metri dal Conad ci fa venire ben più di un dubbio, rispetto anche all'allineamento dei colori politici in campo". In ordine alla suddetta dichiarazione preciso che, per quanto è a mia conoscenza il gruppo Conad non ha interferito in alcun modo nella vicenda relativa ai permessi comunali per il centro commerciale di via Pandolfa. Men che meno, nell'occasione intendevo sostenere che nella predetta vicenda il gruppo Conad avesse tenuto condotte contrarie alla normativa di legge. Si tratta da parte mia di una precisazione d'obbligo, al fine di evitare ogni equivoco in ordine alle mie affermazioni.

Onorevole Galeazzo Bignami