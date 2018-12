Bilancio Emilia Romagna, bocciata la richiesta di Pompignoli: "Negate più risorse per la montagna"

Mercoledì l'assemblea legislativa ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021. Nel dibattito è stato bocciato un ordine del giorno, presentato dal consigliere della Lega Massimiliano Pompignoli, che impegnava la Giunta regionale “a prevedere, nel primo assestamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2019, un incremento negli stanziamenti in Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente - Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni, Titolo 2, (Fondi della Montagna) per interventi di sviluppo delle zone montane".

"Non posso che essere allibito di fronte alla sordità di questa maggioranza che ha negato lo stanziamento di maggiori risorse per i Comuni montani - afferma l'esponente del Carroccio -. Nella sostanza l'ordine del giorno impegnava l’esecutivo Bonaccini ad incrementare, già dal prossimo anno, la dotazione finanziaria del Fondo regionale per la montagna. Il Fondo costituisce l’unico strumento regionale di pianificazione e finanziamento delle comunità montane. La programmazione degli interventi di sviluppo di questi ambiti è quindi strettamente dipendente dalle risorse che la Giunta regionale mette a disposizione nel bilancio di previsione".

"Di fatto si trattava di recepire la nota trasmessa lo scorso 10 dicembre dalla delegazione regionale dell’Ente Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) che sollecitava l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo chiedendo che venisse aumentato, per ciascuna delle prossime annualità del triennio, di 2 milioni di euro. Tutto questo però non è servito - conclude Pompignoli -. La Giunta Bonaccini, che si fregia di dare ascolto ai sindaci dei Comuni più periferici, ha voltato le spalle alla montagna negando quello sforzo in più che, in fase di assestamento, avrebbe garantito una boccata d’ossigeno per i bilanci di questi territori".