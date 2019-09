Va in archivio l'ottava edizione della festa della Cgil: all'opera centinaia di volontari

Si è conclusa mercoledì sera l'ottava edizione di "Facciamo Quadrato", la festa della Cgil ospitata da sabato scorso al circolo Arci di San lorenzo in Noceto. La manifestazione ha visto alternarsi nei dibattiti ospiti del mondo politico, sindacale e della società civile di primo piano tra cui Laura Boldrini in collegamento Skype, Paolo Borrometi, Rossella Miccio, Marianna Aprile, Stefano Bonaccini, Luigi Giove, Susanna Camusso e Maurizio Landini.

"Oltre cento le volontarie e i volontari impiegati per la riuscita della festa, dalla preparazione fino alle cinque giornate - ricorda il segretario generale della Cgil di Forlì, Maria Giorgini -. Oltre duemila le presenze al ristorante che ha offerto piatti di cucina romagnola e piatti

speciali di pesce. Sala strapiena nei dibattiti pomeridiani di approfondimento su economia circolare, donne e lavoro e legalità. Ottime le presenze ai dibattiti su territorio e regione e una chiusura da record nella serata finale".

Da Giorgini un ringraziamento ad Anpi, Libera ed Emergency "che hanno collaborato alla riuscita della festa, alle giornaliste e ai giornalisti che hanno parlato di noi e alle tante cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati che hanno scelto di condividere con noi momenti di riflessione e di convivialità. Infine un ringraziamento speciale va alle volontarie e ai volontari per lo straordinario contributo che anche quest’anno hanno dato per la riuscita della festa". L'appuntamento tornerà nel 2020 per la nona edizione.