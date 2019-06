Bollette Alea, prime contestazioni: "Componenti famigliari in più e addebitati scarichi del secco mai effettuati"

Uno o due componenti famigliari in più della realtà, scarichi di secco addebitati ma mai avvenuti e "cifre esorbitanti". Sono arrivate le prime bollette di Alea, e le polemiche ripartono. A sollevare il caso è Daniele Mezzacapo (Lega): "Le bollette Alea sono arrivate, un piccola percentuale sono giunte a cavallo del 26 maggio, poi il grosso è arrivato a cominciare da lunedì, il giorno dopo alle elezioni. Forse è stata una strategia della campagna elettorale della Sinistra per non essere penalizzata nel voto ben sapendo che la popolazione avrebbe fatto una rivolta, come sta succedendo in queste ore. Adesso tutti i nodi sono arrivati al pettine".

"Già questa mattina gli uffici di Alea sono stati presi d'assalto dagli utenti del Forlivese per contestare gli errori che hanno trovato nella bolletta. Lunghe file per andare a reclamare. C'è chi si è trovato nel conteggio un componente famigliare, o addirittura due, in più e chi gli sono stati conteggiati degli scarichi di secco mai avvenuti, e chi ha pagato somme esorbitanti. Un caos che sta facendo infuriare le persone, molte delle quali oggi mi hanno chiamato chiedendomi aiuto" sottolinea l'esponente leghista e candidato vicesindaco di Gianluca Zattini per il Comune di Forlì.

Mezzacapo continua la sua battaglia contro il sistema Alea e promette che "se domenica 9 giugno il Centrodestra prenderà in mano la città di Forlì, cambierà metodo per fare gli interessi dei cittadini e non di una società voluta dal Partito Democratico che ora, in maniera meschina, si nasconde e di questo problema non ne vuole parlare"

"Sconvolgente, ma già annunciato, che ci fossero centinaia di contestazioni da parte dei cittadini costretti a sottostare a questo rigido sistema e pagare bollette più care. Errori grossolani che in certi casi sono stati giustificati con delle scuse incredibili. Resta il fatto che il conto di Alea, come avevo ampiamente previsto e salato, e in tantissimi casi sbagliato".

Poi Mezzacapo fa l'appello a controllare bene la bolletta Alea, perché un'alta percentuale di quelle che sono arrivate dopo le elezioni di domenica scorsa, in base ai primi dati, conterrebbero gravi errori con costi non dovuti.