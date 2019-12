Bonaccini in visita a Pneusmarket. Presente Claudio Vicini: "Accanto alla piccola e media impresa"

Visita del presidente uscente della Regione e ricandidato del centro-sinistra Stefano Bonaccini all’apertura di PneusMarket, il nuovo centro servizi e assistenza pneumatici del mondo IperPneus a Ravenna. Al taglio del nastro era presente anche Claudio Vicini, candidato alle elezioni regionali della lista Bonaccini presidente. Scrive Vicini: "In bocca al lupo a Daniele Carloni e ai suoi soci per questa nuova avventura. Voglio portare una nuova attenzione al mondo della piccola e media impresa, che ha bisogno di essere accompagnata e sostenuta per affrontare le difficili sfide dei tempi che viviamo".