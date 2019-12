Bonaccini, Marco Di Maio (Italia Viva): "Discorso all'altezza di un grande presidente"

"Un discorso all'altezza di un grande presidente per una grande regione. Stefano Bonaccini ha riempito da solo piazza Maggiore a Bologna, come nessun altro oggi saprebbe fare; non contro qualcuno, ma per l'Emilia-Romagna, per il suo futuro, per continuare a fare di questa regione una delle più avanzate d'Europa e la migliore d'Italia". Lo afferma il parlamentare emiliano-romagnolo di Italia Viva, Marco Di Maio, a proposito della grande manifestazione di apertura della campagna elettorale di Stefano Bonaccini a Bologna.

"Una Regione che non si deve accontentare, che sa di dover fare meglio, di dover fare di più - afferma -, di non doversi sedere sugli allori dei risultati raggiunti. Puntando su educazione, salute, servizi alle famiglie, sostegno alle imprese, cultura, sostenibilità ambientale, tecnologia, innovazione e sulle future generazioni". "Con l'orgoglio per quello che siamo e con la consapevolezza di quello che serve per il futuro di questa terra - aggiunge -, andremo a vincere il 26 gennaio e continueremo a fare dell'Emilia-Romagna il luogo del presente e del futuro. Senza promettere la luna, ma per dare ai nostri figli le stesse opportunità che hanno avuto i nostri genitori".