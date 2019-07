Quarant' anni di Borgo Sisa: riparte la storica Festa de l’Unità

Un anniversario importante per la storica Festa de l’Unità organizzata dai Circoli Pd Cervese e Ville Unite. Quest’anno la Festa de l’Unità di Borgo Sisa si sposta all’inizio di agosto, da giovedì 1 a domenica 11, nell’area campo sportivo di via Sisa, regalando un giorno di festa in più rispetto ai tradizionali 10. Tutte le sere, a partire dalle 19, largo a cucina tradizionale romagnola negli stand gastronomici, con specialità come rane, cinghiale e lumache e pizza. Non mancheranno piano bar, giochi, pesca gigante e musica, dalle 21 sul palco centrale e nell’area piano bar.

Si parte giovedì 1 agosto con Frank David e al piano bar Pasquale; venerdì 2 Luca Bergamini e al piano bar Pasquale; sabato 3 Mirko Gramellini e al piano bar il gruppo folk “Etilisti Noti”; domenica 4 agosto “Magic Queen” e al piano bar Moreno. Lunedì 5 agosto “Sofia e Ale band” e al piano bar “Cartuneitors”, cartoon cover band; Martedì 6 Daniele Tarantino e al piano bar “Fabiobeat”; mercoledì 7 alle 19.45 gara podistica. Alle 21 la musica anni ‘60\’70 di “The sounds group” e al piano bar il duo acustico “Skitarrate”. Giovedì 8 agosto “Genio & la Buby band”; venerdì 9 Maria Grazia Pasi e al piano bar la pop cover band “Animapop”. Sabato 10 agosto Roberta Cappelletti e al piano bar la rock band “Moreno e Arancia meccanica”; domenica 11 agosto serata conclusiva con Duilio Pizzocchi & Trio Iftode violini di Romagna, al piano bar “Sofia & Ale” e alle 22.45 spettacolo pirotecnico.