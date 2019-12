Botti di Capodanno, Europa Verde: "Vietarli in tutto il territorio comunale"

L'ordinanza che vieta i "botti" di Capodanno? Una "misura insufficiente, in quanto tutela solamente il benessere dei cittadini e degli animali domestici che abitano in centro, senza nessun beneficio concreto per il resto della popolazione animale e non". E' quanto affermano Sara Londrillo e Alessandro Ronchi di Europa Verde Forlì-Cesena. "Ogni anno decine di animali domestici, soprattutto cani, rimangono feriti e nei casi peggiori perdono la vita a causa dei dispositivi pirotecnici - aggiungono -. Molti di questi animali vivono al di fuori del centro storico, dove è maggiore la disponibilità di spazi verde nelle case dei forlivesi. Per questi motivi riteniamo che la misura messa in atto dall’amministrazione comunale sia insufficiente e dimostri ancora una volta la mancanza di reale interesse verso la tutela dei nostri animali. Chiediamo infine al Sindaco di aumentare al più presto l’efficacia dei controlli per questa ordinanza".