"Brindisi e parole", a Bertinoro l'assemblea di Emilia-Romagna Coraggiosa

Lunedì, alle 21, il gruppo di Forlì-Cesena di Emilia-Romagna Coraggiosa si riunisce al Circolo Arci di Bertinoro, in via Aurelio Saffi, 27, "per brindare all’ottimo risultato elettorale, sia a livello regionale, con il grandissimo consenso ottenuto da Elly Schlein e la conseguente nomina a vicepresidente della Regione". Saranno presenti i candidati al consiglio regionale Beatrice Spallaccia, Cecilia Alagna, Gaetano Gerbino, Ignazio Palazzi, Lodovico Zanetti.

"Sarà un momento di incontro, ma anche di condivisione della visione di futuro sul nostro territorio per Emilia-Romagna Coraggiosa, di ideazione di iniziative future per diffondere il modo di pensare la politica regionale e locale - evidenziano -. Emilia-Romagna Coraggiosa è una piattaforma che riunisce tantissime persone di movimenti civici, associazioni e i partiti Articolo Uno, Sinistra Italiana ed Èviva ed è stata sostenuta a livello internazionale da Diem25. Un modello di fare campagna elettorale che ha contribuito a evidenti risultati e che sta portando ancora moltissima visibilità sui media locali, nazionali e internazionali".

"Le candidature espresse da Emilia-Romagna Coraggiosa, non solo a Forlì-Cesena, sono state candidature di qualità, come dimostrato dall’altissimo tasso di voti di preferenza, un voto maggiormente consapevole, di conoscenza delle donne e degli uomini candidati. Anche in questo senso si vuole proseguire, continuando a incontrare le comunità nei diversi territori, portando avanti relazioni umane e cercando di mantenere vivo l’alto capitale umano che si è creato in questo percorso. Si parte, perciò, da Bertinoro, intanto per brindare insieme e per confrontarsi con chiunque sia interessato sulla direzione futura da intraprendere a livello locale", concludono.